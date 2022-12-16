В ДТП под Калугой погиб человек из-за перевернувшейся цистерны с аммиаком

На трассе «Украина» неподалеку от Калуги автоцистерна, перевозившая аммиак, перевернулась в результате аварии. Погиб один человек.
Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, всего в столкновении участвовали три грузовых автомобиля. Один из них перевозил восемь кубометров сжиженного аммиака, который разлился, когда цистерна перевернулась, сообщает российское информационное агентство «Провинция.ру».
Такой большой объем высвободившегося опасного газа пришлось нейтрализовывать с помощью водяной завесы. В ликвидации последствий аварии принимали участие 44 человека и 18 единиц специальной техники.
Как сообщили в региональном отделе МЧС, угрозы для жителей населенных пунктов нет, ближайший из них находится в пяти километрах от места чрезвычайного происшествия. Трасса сейчас перекрыта, машины направляются по объездному маршруту.