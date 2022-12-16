В ДТП под Калугой погиб человек из-за перевернувшейся цистерны с аммиаком

Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, всего в столкновении участвовали три грузовых автомобиля. Один из них перевозил восемь кубометров сжиженного аммиака, который разлился, когда цистерна перевернулась, сообщает российское информационное агентство «Провинция.ру».