Анна Семенович призналась, что однажды ее похитили со сцены на корпоративе

Певица Анна Семенович рассказала об инциденте, который однажды произошел с ней на корпоративе. Артистка призналась, что ее похитили со сцены.
Тогда Семенович только начинала свой путь в группе «Блестящие». Вокалистка выступала на сцене, однако позже ее схватил один из гостей мероприятия.
По ее словам, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Певица была шокирована произошедшим и не знала, как себя вести.
Директор и охрана остановили беспредельщика, а затем освободили напуганную артистку. На следующий день мужчина принес извинения артистке, подарив ей букет цветов, передает портал Prozvezd.