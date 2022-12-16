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Анна Семенович призналась, что однажды ее похитили со сцены на корпоративе

Общество
Анна Семенович призналась, что однажды ее похитили со сцены на корпоративе

Певица Анна Семенович рассказала об инциденте, который однажды произошел с ней на корпоративе. Артистка призналась, что ее похитили со сцены.

Тогда Семенович только начинала свой путь в группе «Блестящие». Вокалистка выступала на сцене, однако позже ее схватил один из гостей мероприятия.

По ее словам, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Певица была шокирована произошедшим и не знала, как себя вести.

Директор и охрана остановили беспредельщика, а затем освободили напуганную артистку. На следующий день мужчина принес извинения артистке, подарив ей букет цветов, передает портал Prozvezd.
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