Автодилеры подсчитали остатки машин иностранных брендов на российских складах

Сейчас на складах российских автодилеров осталось около 20-30 тысяч новых машин зарубежных брендов. Такие данные представили «Известиям» в Ассоциации российских автомобильных дилеров.
С учетом текущих продаж этих резервов хватит не больше, чем на один месяц. Уже в начале 2023 года большинство центров рискуют остаться с пустыми складами, предрек вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Аналогичные оценки применимы и к авто, которые были произведены в России либо ввезены по официальным каналам, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Согласно его подсчетам, по всей стране на текущий момент осталось 20-30 тыс. моделей, передает «ФедералПресс».
Большинство автоэкспертов полагают, что весной 2023 года станет яснее, какими брендами и в какой степени заполнится рынок России.