Автодилеры подсчитали остатки машин иностранных брендов на российских складах

С учетом текущих продаж этих резервов хватит не больше, чем на один месяц. Уже в начале 2023 года большинство центров рискуют остаться с пустыми складами, предрек вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.