Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Предприниматель из Челябинска создал новогоднюю елку из семикилограммового осетра

Общество
Предприниматель из Челябинска создал новогоднюю елку из семикилограммового осетра

Новогоднюю елку из осетра изготовил челябинский предприниматель Евгений Писарев. Для ее строительства в основном использовались особи весом в пять и семь килограммов.

Торгующий рыбой бизнесмен снял необычную елку на видео. Он выложил его на своей странице во «ВКонтакте». В начале ролика Писарев нараспев произносит «Вот такую елочку мы соорудили».

«Из этой елочки можно вытащить любое бревнышко. Есть килограммовые рыбки, есть пятикилограммовые и семикилограммовые. Вот такая елочка у нас новогодняя перед зданием», — отметил Писарев.

Позже предприниматель признался URA.RU, что осетровую елку ради веселья собрали при разгрузке рыбы. Долго она не простояла — предприниматель опасался оставлять ее без присмотра, поскольку каждый осетр «стоит больших денег».
челябинск новый год новогодняя елка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду