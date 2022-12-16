Предприниматель из Челябинска создал новогоднюю елку из семикилограммового осетра

Новогоднюю елку из осетра изготовил челябинский предприниматель Евгений Писарев. Для ее строительства в основном использовались особи весом в пять и семь килограммов.
Торгующий рыбой бизнесмен снял необычную елку на видео. Он выложил его на своей странице во «ВКонтакте». В начале ролика Писарев нараспев произносит «Вот такую елочку мы соорудили».
«Из этой елочки можно вытащить любое бревнышко. Есть килограммовые рыбки, есть пятикилограммовые и семикилограммовые. Вот такая елочка у нас новогодняя перед зданием», — отметил Писарев.
Позже предприниматель признался URA.RU, что осетровую елку ради веселья собрали при разгрузке рыбы. Долго она не простояла — предприниматель опасался оставлять ее без присмотра, поскольку каждый осетр «стоит больших денег».