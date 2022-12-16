Вратарь сборной Аргентины Мартинес рассказал, что Месси попросил сделать с ним селфи

Вратарь является одним из главных причинь успешного выступления латиноамериканцев на текущем мировом первенстве. Мартинес признался, что испытал чувство гордости, когда Месси попросил сделать с ним совместное селфи. Фотография с капитаном сборной Аргентины висит у вратаря дома. Кроме этого, Мартинес считает, что Месси на родине популярнее президента, передает Daily Mail со ссылкой на FootballersLives. tv.