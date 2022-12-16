Вора в законе Костю Канского поместили под домашний арест в Красноярском крае

Злоумышленник пробудет под домашним арестом до 15 февраля 2023 года. Присяжные заседатели признали, что с 1997 года подсудимый имеет статус вора в законе, занимая высшее положение в преступной иерархии. Свое влияние в криминальной среде он использовал в целях организации, руководства и координации преступной деятельностью на территории Красноярского края.