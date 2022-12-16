Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Евросоюз намерен опубликовать девятый пакет антироссийских санкций 16 декабря

Политика
Евросоюз намерен опубликовать девятый пакет антироссийских санкций 16 декабря

Стала известна дата обнародования новых антироссийских ограничений Европейского союза. О том, когда это случится, рассказал источник из объединения.

Напомним, что 15 декабря члены сообщества согласовали девятый пакет ограничительных мер в отношении Москвы. По информации источника РИА Новости, уже 16 декабря документ будет опубликован и начнет действовать.

«Поскольку завершение письменной процедуры (согласования санкций. – Прим. ред.) ожидается к полудню (14:00 по Москве. — Прим. ред.), то публикация произойдет после полудня или вечером», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна продолжит свое развитие даже в условиях внешнего давления со стороны Запада.
евросоюз санкции девятый пакет европа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду