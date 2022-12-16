Психолог Шестаков рассказал о пользе домашних животных для человека

Человек – существо социальное. Он испытывает потребность в общении, тактильном контакте и просто в положительных эмоциях. Такие чувства часто вызывают у нас домашние питомцы: заботу, умиление, желание проводить с ними время.
Все эти свойства наличия компаньона имеют определенную психологическую пользу. Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН рассказал о том, почему приобретение пушистого товарища может быть полезным.
«Прежде всего, домашние животные учат человека ответственности. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: "мы в ответе за тех, кого приручили". Когда мы приобретаем любимца, на нас ложится ответственность за его жизнь», — отмечает эксперт.
Одинокие люди часто заводят себе питомцев, потому что живое существо, которое постоянно находится рядом с тобой, скрашивает будни. Конечно, это не сможет заменить полноценное общение, лишь частично компенсировать его недостаток, подчеркивает психолог. К сожалению, собака или кошка вряд ли сможет оказать ту поддержку, которую оказывает человек.
Человеку для развития нужен человек, иначе затворнический образ жизни рано или поздно приводит к стагнации личности. При этом для тех, кто испытывает минимальную потребность в социуме, домашнее животное становится хорошим дополнением, эмоциональной отдушиной.
«Домашние питомцы – отличные слушатели. Им можно высказать все то, что накопилось на душе, поскольку животное вряд ли сможет выразить осуждение или обесценить внутренние проблемы и переживания. Однако, собака или кошка не обладает тем набором инструментов поддержки, опять же, которые может использовать человеческий собеседник».
Существуют исследования, которые доказывают пользу нахождения пушистых компаньонов в паллиативной практике. Это, своего рода, вспомогательная терапия для тяжелобольных пациентов. Иногда животные помогут помочь в оказании помощи детям, поскольку их присутствие расслабляет ребенка. Дети часто тянутся потрогать, погладить питомца. Доказано также, что кошки, например, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Пожилые люди тянутся к животным по той же причине. Часто бывает так, что родственники, дети, внуки живут далеко, либо не имеют возможности часто навещать. Из-за недостатка живого общения бабушки и дедушки могут много часов проводить перед телевизором. Собака – хороший способ стимулировать пенсионера на периодические прогулки на свежем воздухе.
Взаимодействие с животными также учит нас любить, дружить и сопереживать, а контакт с любимцами снижает уровень стресса, с которым человек может сталкиваться ежедневно.