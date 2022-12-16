Психолог Шестаков рассказал о пользе домашних животных для человека

Одинокие люди часто заводят себе питомцев, потому что живое существо, которое постоянно находится рядом с тобой, скрашивает будни. Конечно, это не сможет заменить полноценное общение, лишь частично компенсировать его недостаток, подчеркивает психолог. К сожалению, собака или кошка вряд ли сможет оказать ту поддержку, которую оказывает человек.