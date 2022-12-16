Медведев прокомментировал направленные против России действия стран НАТО

С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировав направленные против России действия Североатлантического альянса. Он задался вопросами о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная НАТО, считаться вступлением блока в противостояние с Москвой, и можно ли считать накачку Украины западным оружием нападением на страну.