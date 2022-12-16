Медведев прокомментировал направленные против России действия стран НАТО

Страны НАТО говорят, что военно-политический блок не воюет против РФ, однако все хорошо понимают, что все иначе.
С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировав направленные против России действия Североатлантического альянса. Он задался вопросами о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная НАТО, считаться вступлением блока в противостояние с Москвой, и можно ли считать накачку Украины западным оружием нападением на страну.
Медведев также обратил внимание на вопрос о том, являются ли в таком случае законными военные цели Альянса, в том числе войска, боевая техника и объекты инфраструктуры.