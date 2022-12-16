Тесля-Герасимов о наградах: Дело не в куске металла, а в уважении к тем, кто борется с фашизмом

Человек, который носит награду, хорошо знает ей цену. Мне известны много случаев, когда ребята брали тот или иной населенный пункт штурмом, но почему-то так и не получили наград. Мне становится грустно в такие моменты: как это не дали, почему. И ведь дело не в металле, не в «побрякушке», как они говорят. А во внимании и уважении к тем, кто отстаивает интересы страны, борется с фашизмом. Во, в этом деле нашим генералам и начальникам, которые следят за наградными листами, надо быть повнимательнее. Не надо завидовать чужим наградам, тихо сидя в кабинете где-то там, а брать и хладнокровно, торжественно, с любовью, с уважением награждать ребят. Это очень важно, потому что, награждая простого бойца или офицера, ты даешь ему надежду и понимание, что его чтут, о нем думают, заботятся. Это очень важно для человека, который рискует жизнью ежедневно. Я с этим сталкивался здесь и видел эмоции ребят, когда им вручают заслуженные потом и кровью боевые награды. Поэтому награждать героев надо не важно, кто он: доброволец, военнослужащий ВС РФ или НМ ДНР, или вагнеровец.