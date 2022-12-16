Тесля-Герасимов о наградах: Дело не в куске металла, а в уважении к тем, кто борется с фашизмом

Боевая награда — это не просто кусок металла на груди, а признание заслуг и уважение к человеку, который кровью и потом доказал свою верность Родине, уверен доброволец НМ ДНР, актер Георгий Тесля-Герасимов.
В авторской колонке для ФАН он отметил, что начальникам надо внимательнее относиться к составлению наградных листов, чтобы все достойные наград участники СВО обязательно были отмечены. Для простых солдат, и для офицеров, которые рискуют своей жизнью ежедневно, очень важно осознание, что их чтут, заботятся о них и уважают.
Медаль — это Победа, это награда человеку, который победил зло. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
В детстве все смотрел очень много документальных и игровых, фильмов, картин про героев Великой Отечественной войны. Да, было немножко другое время: были живы ветераны ВОВ. На 9 мая и в другие праздники на улице часто можно было встретить на улицах пожилых людей с наградами и медалями на груди. Это для нас, детей, было событием, каким-то торжественным моментом. Видишь, идет ветеран с медалями, и так хочется их потрогать, коснуться наград. Какая-то очень сильная, мощная энергия истории ощущалась. Ведь, если человек идет — вся грудь в орденах, значит — он очень многое сделал, чтобы мы жили, чтобы мы были на этом свете.
Медаль — это Победа, это награда человеку, который победил зло. Вот, так нас воспитывали и так учили. Я до сих пор это в себе это несу и ощущаю трепет, если вижу боевую награду. Понимаю, что этот человек сделал вклад в победу над злом. Даже, когда наши хоккеисты получают награды, я все равно понимаю, что мы победили: победили хоккейное зло канадцев, американцев, финнов или шведов. Сейчас, когда весь Запад против нас, понимаю, что правильное ощущение.
Когда только приехал военным корреспондентом в Донбасс, еще в марте месяце, я столкнулся сразу с ребятами, у которых на груди были награды Донецкой народной республики за боевые заслуги. Эти награды были заслуженными, а не просто куплены где-то или выданы по блату. И это прекрасно.
Человек, который носит награду, хорошо знает ей цену. Мне известны много случаев, когда ребята брали тот или иной населенный пункт штурмом, но почему-то так и не получили наград. Мне становится грустно в такие моменты: как это не дали, почему. И ведь дело не в металле, не в «побрякушке», как они говорят. А во внимании и уважении к тем, кто отстаивает интересы страны, борется с фашизмом. Во, в этом деле нашим генералам и начальникам, которые следят за наградными листами, надо быть повнимательнее. Не надо завидовать чужим наградам, тихо сидя в кабинете где-то там, а брать и хладнокровно, торжественно, с любовью, с уважением награждать ребят. Это очень важно, потому что, награждая простого бойца или офицера, ты даешь ему надежду и понимание, что его чтут, о нем думают, заботятся. Это очень важно для человека, который рискует жизнью ежедневно. Я с этим сталкивался здесь и видел эмоции ребят, когда им вручают заслуженные потом и кровью боевые награды. Поэтому награждать героев надо не важно, кто он: доброволец, военнослужащий ВС РФ или НМ ДНР, или вагнеровец.