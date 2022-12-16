Политолог Бальбек предложил принять экономические меры в ответ на резолюцию Польши

Российскому руководству следует принять ответные меры на недружественные действия Варшавы. С таким призывом выступил политолог Руслан Бальбек.
Напомним, что Польша приняла резолюцию, которой официально признала Россию страной, «спонсирующей террористическую деятельность». Эксперт в ходе разговора с корреспондентом RT предложил дать на это «экономический ответ».
«Сейчас пришла пора, когда нужно ответить. Причем исключительно экономическим путем по той простой причине, что политических и дипломатических связей де-факто с Польшей нет»,— отметил Бальбек.
Ранее сообщалось, что Евросоюз 15 декабря согласовал новые ограничительные меры против России. Это будет уже девятый пакет санкций.