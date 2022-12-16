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Политолог Бальбек предложил принять экономические меры в ответ на резолюцию Польши

Политика
Политолог Бальбек предложил принять экономические меры в ответ на резолюцию Польши

Российскому руководству следует принять ответные меры на недружественные действия Варшавы. С таким призывом выступил политолог Руслан Бальбек.

Напомним, что Польша приняла резолюцию, которой официально признала Россию страной, «спонсирующей террористическую деятельность». Эксперт в ходе разговора с корреспондентом RT предложил дать на это «экономический ответ».

«Сейчас пришла пора, когда нужно ответить. Причем исключительно экономическим путем по той простой причине, что политических и дипломатических связей де-факто с Польшей нет»,— отметил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Евросоюз 15 декабря согласовал новые ограничительные меры против России. Это будет уже девятый пакет санкций.
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