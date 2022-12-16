В Мордовии расследуют факт нападения собаки на детей

Сотрудники УСК России по Мордовии инициировали проверку в связи с информацией об атаке бездомного пса на трех детей.
По данным ведомства, сначала бродячая собака набросилась на мальчика около школы в Рузаевке. Находившийся рядом мужчина, предположительно его отец, сумел отбить нападение агрессивного животного, и ребенок не пострадал, сообщают «Известия Мордовии».
Меньше повезло другим двум детям, которых несколько позже та же самая собака сумела изрядно покусать. Сотрудники регионального СК намерены выяснить виновных в несоблюдении правил контроля за бездомными псами.