Два человека пострадали в результате инцидента с огромным аквариумом в отеле Берлина

Минимум два человека получили травмы в результате инцидента с 16-метровым аквариумом в берлинском отеле. Об этом пишет в пятницу Die Welt.
Все произошло утром 16 декабря. На месте продолжают работать около сотни сотрудников спасательных служб и пожарные. По данным полиции, был слышен очень громкий взрыв. Части фасада отеля вылетели на улицу.
По предварительным оценкам специалистов, речь идет именно о технической неисправности. Гости были вынуждены покинуть свои номера. В здании в момент ЧП было около 350 человек.
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