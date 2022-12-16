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Два человека пострадали в результате инцидента с огромным аквариумом в отеле Берлина

Происшествия
Два человека пострадали в результате инцидента с огромным аквариумом в отеле Берлина

Минимум два человека получили травмы в результате инцидента с 16-метровым аквариумом в берлинском отеле. Об этом пишет в пятницу Die Welt.

Все произошло утром 16 декабря. На месте продолжают работать около сотни сотрудников спасательных служб и пожарные. По данным полиции, был слышен очень громкий взрыв. Части фасада отеля вылетели на улицу.

По предварительным оценкам специалистов, речь идет именно о технической неисправности. Гости были вынуждены покинуть свои номера. В здании в момент ЧП было около 350 человек.

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