Алена Водонаева обратилась к Ксении Собчак по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Блогер и телеведущая Алена Водонаева ответила журналистке Ксении Собчак на выпады в свою сторону. Звезда экрана предложила переключиться на обсуждение других важных вопросов.
Собчак ранее прокомментировала публикацию Водонаевой, в рамках которой девушка размышляла о мужской красоте в зависимости от страны проживания. Журналистка решила сделать укол в сторону блогера, написав с иронией, что Водонаева подняла важный национальный вопрос.
Блогер не смогла смолчать и публично обратилась к Собчак в своем Telegram-канале. Девушка предложила ей поднять тему вымогательства 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Напомним, что по этому делу до 24 декабря арестовали Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. В дальнейшем по делу о вымогательствах задержали Тамерлана Бигаева, редактора Telegram-канала «Тушите свет».