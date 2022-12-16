Алена Водонаева обратилась к Ксении Собчак по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Собчак ранее прокомментировала публикацию Водонаевой, в рамках которой девушка размышляла о мужской красоте в зависимости от страны проживания. Журналистка решила сделать укол в сторону блогера, написав с иронией, что Водонаева подняла важный национальный вопрос.