В Нидерландах готовятся к фестивалю ледяных скульптур

Художники по льду выставят свои работы на тему «Какой чудесный мир». Каждая скульптура будет представлять какую-либо культуру ─ здесь и мифические существа, и копии античных статуй, и абстрактные композиции.
Приветствуется любой полет фантазии. Главное ─ чтобы сам автор был очарован магией творчества.
«Работа со льдом отличается от работы с обычными материалами, потому что лед не долговечен. Это придает творчеству особое волшебство», ─ поделилась скульптор Санита Равина.
Фестиваль пройдет с 17 декабря по 5 марта 2023 года. Скульпторы используют для своих произведений 275 тонн льда, фестиваль займет площадь
1200 кв. М. Организаторы пообещали собрать лучших художников со всего мира.
«Мне всегда нравилось лепить животных, я начал заниматься скульптурами из льда десять лет назад, это потрясающий опыт. Я рад, что мои работы будут стоять рядом с произведениями замечательных скульпторов. Это круто, очень круто», ─ рассказал скульптор Джеймс Титтл.