Япония закрепила за собой право контрударов по территории противника

Власти Японии включили право страны на нанесение контрударов по целям на территории потенциального противника в новую стратегию нацбезопасности.
В документе говорится, что условиями нанесения контрудара считаются нападение на страну, угроза ее существованию из-за атаки на союзное государство, а также отсутствие средств для отражения нападения.
«В случае ракетной атаки со стороны противника Японии необходимо обладать потенциалом контрудара», — сказано в документе.
Подчеркивается, что новое положение не отменяет факт недопустимости нанесения упреждающих ударов по противнику. Стоит добавить, что в новой стратегии нацбезопасности отмечается необходимость повышения обороноспособности Японии во всех сферах.