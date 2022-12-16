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Япония закрепила за собой право контрударов по территории противника

Армия
Япония закрепила за собой право контрударов по территории противника

Власти Японии включили право страны на нанесение контрударов по целям на территории потенциального противника в новую стратегию нацбезопасности.

В документе говорится, что условиями нанесения контрудара считаются нападение на страну, угроза ее существованию из-за атаки на союзное государство, а также отсутствие средств для отражения нападения.

«В случае ракетной атаки со стороны противника Японии необходимо обладать потенциалом контрудара», — сказано в документе.

Подчеркивается, что новое положение не отменяет факт недопустимости нанесения упреждающих ударов по противнику. Стоит добавить, что в новой стратегии нацбезопасности отмечается необходимость повышения обороноспособности Японии во всех сферах.
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