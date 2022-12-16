Топ-10 блогов в приложении ЯRUS

С отставанием в 10 млн просмотров на второй строчке культовое сообщество MDK, которое теперь представлено и в социальной сети ЯRUS. За 11 лет своего существования его создатели регулярно сталкивались с блокировками и судебными исками за слишком «черный» юмор. Сейчас паблик в основном размещает достаточно безобидные картинки и интернет-мемы. На третьей позиции с 41,3 млн просмотров блог одного из самых популярных российских спортивных порталов Sports.ru, где внимание по большей части сосредоточено на футболе. Информация о других видах спорта представлена в минимальном объеме. У паблика про видеоигры и индустрию игр IGM 37,44 млн просмотров. Контент ограничивается фотопостами про гейминг и новинки в сфере IT. Пятую строчку занимает на удивление простой и малоинформативный блог «Типичный мотоциклист», набравший 33,8 млн просмотров. В группе размещены фотографии различных моделей мотоциклов даже без сопроводительного текста. Тем не менее, пользователям приложения нравится. Знаменитое информационно-развлекательное сообщество Пикабу тоже «открыло» свое представительно в ЯRUS и пользуется успехом. Посты с оригинального источника посмотрели уже 33,7 млн раз. Следующий в рейтинге необычный блог, публикующий вакансии в цифровой сфере: графические дизайнеры, разработчики сайтов, создатели видеоконтента. На PARTY HARD уже 32,9 млн просмотров. В группе под кулинарным названием БОРЩ публикуется исключительно юмористический фотоконтент. Иронии подвергаются самые разные темы.