Топ-10 блогов в приложении ЯRUS

В социальной сети ЯRUS чаще всего посещают паблики про животных. Следующими в рейтинге популярности идут группы с юмористическим и спортивным контентом. В первую десятку также вошли блоги про видеоигры и дизайн интерьера.
Со значительных опережением от остальных идет паблик про брошенных пушистых друзей «Коты, кошки и котята», где каждый пост - объявление о найденных в разных городах страны котятах или взрослых кошках с фотографией и описанием животного. В конце указаны контактные данные временного владельца, у которого можно забрать питомца. С момента запуска блог набрал почти 54 млн просмотров.
С отставанием в 10 млн просмотров на второй строчке культовое сообщество MDK, которое теперь представлено и в социальной сети ЯRUS. За 11 лет своего существования его создатели регулярно сталкивались с блокировками и судебными исками за слишком «черный» юмор. Сейчас паблик в основном размещает достаточно безобидные картинки и интернет-мемы. На третьей позиции с 41,3 млн просмотров блог одного из самых популярных российских спортивных порталов Sports.ru, где внимание по большей части сосредоточено на футболе. Информация о других видах спорта представлена в минимальном объеме. У паблика про видеоигры и индустрию игр IGM 37,44 млн просмотров. Контент ограничивается фотопостами про гейминг и новинки в сфере IT. Пятую строчку занимает на удивление простой и малоинформативный блог «Типичный мотоциклист», набравший 33,8 млн просмотров. В группе размещены фотографии различных моделей мотоциклов даже без сопроводительного текста. Тем не менее, пользователям приложения нравится. Знаменитое информационно-развлекательное сообщество Пикабу тоже «открыло» свое представительно в ЯRUS и пользуется успехом. Посты с оригинального источника посмотрели уже 33,7 млн раз. Следующий в рейтинге необычный блог, публикующий вакансии в цифровой сфере: графические дизайнеры, разработчики сайтов, создатели видеоконтента. На PARTY HARD уже 32,9 млн просмотров. В группе под кулинарным названием БОРЩ публикуется исключительно юмористический фотоконтент. Иронии подвергаются самые разные темы.
31,7 млн просмотров – хороший показатель. Практически столько же набрал Championat.com - еще один из топовых спортивных ресурсов рунета, который вышел на просторы социальной сети ЯRUS. Посты с самыми актуальными и трендовыми новостями из мира спорта отличает минимализм в текстах описания. Десятку рейтинга популярности замыкает группа «Идеи дизайна интерьера» с 28,7 млн просмотров. Здесь представлены всевозможные задумки оформления квартиры. Чем креативнее, тем лучше.
Создать свой блог в ЯRUS очень легко. Как показывает опыт успешных пользователей приложения, выбрав тему, необходимо регулярно публиковать посты и следить за реакцией читателей. Если возникают сложности, заходите в «Инструкции» от команды ЯRUS. На тему блогерства там много познавательных постов. Если возникнут технические вопросы, можно обратиться в службу поддержки. Вежливые и оперативные специалисты всегда с радостью помогут.