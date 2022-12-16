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EUobserver: Евросоюз отменит некоторые антироссийские санкции в сфере удобрений

EUobserver: Евросоюз отменит некоторые антироссийские санкции в сфере удобрений

Государства ЕС готовятся отменить ряд экономических ограничений, направленных против российских компаний-производителей удобрений. Такие данные обнародовали журналисты из EUobserver.

По данным источника издания, речь идет о снятии санкций с бизнесменов, владеющих предприятиями. Среди них, например, Андрей Мельниченко, Вячеслав Кантор и Вадим Мошкович, добавили журналисты. В EUobserver напомнили, что сейчас в отношении предпринимателей действует запрет на выдачу виз, а их активы заморожены.

«Отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги, если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений», говорится в публикации.

Напомним, что страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Впрочем, рестрикции бумерангом ударили по благосостоянию государств блока.
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