EUobserver: Евросоюз отменит некоторые антироссийские санкции в сфере удобрений

По данным источника издания, речь идет о снятии санкций с бизнесменов, владеющих предприятиями. Среди них, например, Андрей Мельниченко, Вячеслав Кантор и Вадим Мошкович, добавили журналисты. В EUobserver напомнили, что сейчас в отношении предпринимателей действует запрет на выдачу виз, а их активы заморожены.