В Благовещенске столкнулись сразу четыре легковушки

В ГИБДД по Амурской области оценили последствия крупного ДТП в Благовещенске.
По данным ведомства, информация о дорожном инциденте поступила в дежурную часть утром. На нерегулируемом перекрестке улицы Чайковского и Красноармейской улицы в Благовещенске столкнулись автомобили Honda Fit, Mitsubishi Pajero, Hyundai Creta и Toyota Spade, сообщает AmurInfo.
Как стало известно, в результате сильного удара получила травмы 17-летняя девушка, находившаяся в автомобиле Honda Fit в качестве пассажира. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.