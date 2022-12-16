В Благовещенске столкнулись сразу четыре легковушки

По данным ведомства, информация о дорожном инциденте поступила в дежурную часть утром. На нерегулируемом перекрестке улицы Чайковского и Красноармейской улицы в Благовещенске столкнулись автомобили Honda Fit, Mitsubishi Pajero, Hyundai Creta и Toyota Spade, сообщает AmurInfo.