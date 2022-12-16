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В Благовещенске столкнулись сразу четыре легковушки

Происшествия
В Благовещенске столкнулись сразу четыре легковушки

В ГИБДД по Амурской области оценили последствия крупного ДТП в Благовещенске.

По данным ведомства, информация о дорожном инциденте поступила в дежурную часть утром. На нерегулируемом перекрестке улицы Чайковского и Красноармейской улицы в Благовещенске столкнулись автомобили Honda Fit, Mitsubishi Pajero, Hyundai Creta и Toyota Spade, сообщает AmurInfo.

Как стало известно, в результате сильного удара получила травмы 17-летняя девушка, находившаяся в автомобиле Honda Fit в качестве пассажира. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.
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