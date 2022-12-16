События на Украине на 12:00 16 декабря: задержание диверсантов в Бердянске, Харьков полностью обесточен

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 16 декабря.
Россия
Запорожская область
В контролируемом Киевом городе Запорожье утром прозвучало как минимум 3 взрыва. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
В Бердянске задержаны 2 местных жителя за диверсию на железной дороге. РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщило, что задержанные повредили электрооборудование системы координации ж/д-транспорта и линии связи. Кроме того, они положили на ж/д-полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР 222 боеприпаса из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов.
Обстрелы велись по районам 9 населенных пунктов. Погибли 2 мирных жителя, еще 13 получили ранения. Повреждено 30 домостроений и 18 объектов гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями подразделений НМ ДНР и ВС РФ уничтожены гаубица, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, потери ВСУ в живой силе составили более 25 человек.
За ночь-утро 16 декабря украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Майорск, Гольмовский, Горловка, Макеевка. В результате удара в Донецке осколками посекло маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие, еще один человек получил ранения при обстреле Киевского района столицы ДНР.
Минувшей ночью стало известно, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завершили зачистку населенного пункта Яковлевка и его окрестностей. Как отметил военкор Александр Симонов, освобождением поселка бойцы ЧВК открыли для себя дорогу на Соледар.
Продолжаются бои в Водяном, отмечается продвижение союзных сил в районах Первомайского и Невельского, сообщает военный эксперт Борис Рожин.
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Чехии планируют наладить производство беспилотников для ВСУ. Он отметил, что энергетические проблемы на Украине не дают возможности Киеву развернуть производство на собственной территории.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в утренней сводке сообщила, что за прошлые сутки украинские войска в боях с подразделениями ЛНР потеряли до 50 человек личного состава, танк, 3 бронетранспортера, 2 беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.
Обстрелу со стороны ВСУ за тот же период подвергся Стаханов, по которому ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS. В результате атаки были повреждены 72 жилых дома, 3 детских сада, школа, а также более 20 административных, производственных и торговых объектов.
За ночь-утро 16 декабря ВСУ открывали огонь по Стаханову и Лантратовке, применив РСЗО HIMARS.
Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что вновь прибывших на линию боевого соприкосновения военнослужащих ВСУ заставляют подписывать бумаги об уголовной ответственности за невыполнение приказов, дезертирство, самовольную сдачу в плен, разглашение сведений, относящихся к гостайне. Такая практика, в частности, отмечена в районе Бахмута в ДНР.
Украина
Утром были нанесены новые удары по объектам инфраструктуры Украины. Об ущербе для критической инфраструктуры заявил губернатор Одесской области. Кроме того, о взрывах в различных районах Киева заявлял мэр Виталий Кличко. Поступали сообщения об ударах в Тернопольской и Харьковской областях, Днепре и Кривом Роге. Харьков оказался полностью обесточен, также электричество пропало в Полтаве и Кременчуге.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ завершить боевые действия – отвести российские войска к границам 1991 года.
Суд на Украине продлил арест экс-главе предприятия «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, он останется под стражей до 11 февраля. Богуслаев обвиняется в сотрудничестве с Россией.
Президент США Джо Байден сообщил, что поддерживает продлений сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Штатов видит со стороны законодателей от Республиканской и Демократической партий «решительный» настрой продолжать оказывать поддержку Украине.
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении.