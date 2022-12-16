События на Украине на 12:00 16 декабря: задержание диверсантов в Бердянске, Харьков полностью обесточен

Утром были нанесены новые удары по объектам инфраструктуры Украины. Об ущербе для критической инфраструктуры заявил губернатор Одесской области. Кроме того, о взрывах в различных районах Киева заявлял мэр Виталий Кличко. Поступали сообщения об ударах в Тернопольской и Харьковской областях, Днепре и Кривом Роге. Харьков оказался полностью обесточен, также электричество пропало в Полтаве и Кременчуге.