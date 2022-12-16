Движение поездов в метро Киева и Днепра временно остановлено

Остановка движения поездов метро также произошла в Киеве. По словам мэра украинской столицы, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением, для стабилизации энергосистемы проводятся экстренные отключения света. Горожанам рекомендовано подготовить запас питьевой и технической воды на случай длительных ремонтных работ.