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Движение поездов в метро Киева и Днепра временно остановлено

Общество
Движение поездов в метро Киева и Днепра временно остановлено

Повреждение объектов энергетической инфраструктуры привело к остановке электротранспорта в Днепре, в том числе поездов в метро. Об этом сообщают украинские СМИ.

Остановка движения поездов метро также произошла в Киеве. По словам мэра украинской столицы, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением, для стабилизации энергосистемы проводятся экстренные отключения света. Горожанам рекомендовано подготовить запас питьевой и технической воды на случай длительных ремонтных работ.

Как сообщалось ранее, проблемы с электричеством также возникли в Кременчуге и Одессе. Власти Кременчуга подчеркнули, что из-за повреждения объектов энергоинфраструктуры в городе не работает отопление.
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