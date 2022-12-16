Поступление доходов в бюджет Татарстана увеличилось на 100 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2022 году ожидаются в размере 513 миллиардов рублей. Из них собственные доходы республики составят 420,5 миллиарда рублей.
Такие цифры озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов на совместной коллегии министерства финансов, ФНС по Республике Татарстан и республиканского казначейства, передает сетевое издание KAZANFIRST.
В 2021 году общий объем доходов бюджета Татарстана составлял 414 миллиардов рублей, из которых собственные доходы — 333 миллиарда. В текущем году налоговые и неналоговые поступления в республике увеличились, несмотря на санкции. Продолжается перестройка экономики, поиск новых логистических путей. Компании активно работают над импортозамещением.