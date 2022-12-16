Немецкие активисты требуют от властей ФРГ защитить русскоговорящих жителей от украинцев

Напомним, что 29 ноября 2022 года гости и жители Берлина собрались у Русского дома. Вместе Дедом Морозом и Снегурочкой они планировали зажечь огни на елке на Фридрихштрассе. Однако мероприятие пытались сорвать агрессивно настроенные украинцы.