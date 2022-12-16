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Немецкие активисты требуют от властей ФРГ защитить русскоговорящих жителей от украинцев

Общество
Немецкие активисты требуют от властей ФРГ защитить русскоговорящих жителей от украинцев

Русскоговорящим жителям ФРГ необходимо предоставить защиту от агрессии со стороны украинских беженцев. Об этом заявил председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме.

Он направил местным властям письмо, в котором заявил о преступной халатности немецких полицейских на митинге проукраинских сторонников. Они пытались запугать русскоговорящих детей и сорвать новогодний праздник у Русского дома в Берлине.

«Мы считаем, что разрешение контрдемонстраций во время детского праздника является злоупотреблением высоким правом на свободу собраний и демонстраций, и что богохульство в присутствии детей не имеет ничего общего с демократией и свободой слова», — сообщил Ойме.

В тексте письма сообщается, что в полиции Германии следует ввести специальное подразделение. Его сотрудники будут бороться с разжиганием ненависти в отношении русскоговорящих жителей ФРГ.

Напомним, что 29 ноября 2022 года гости и жители Берлина собрались у Русского дома. Вместе Дедом Морозом и Снегурочкой они планировали зажечь огни на елке на Фридрихштрассе. Однако мероприятие пытались сорвать агрессивно настроенные украинцы.

Националисты провели демонстрацию, в рамках которой выкрикивали нецензурные лозунги, размахивая украинскими флагами. Некоторые из них скандировали: «Дед Мороз – спонсор терроризма».
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