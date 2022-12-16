Медведев рассказал, какие цели могут считаться военными в ходе боевых действий

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, какие цели могут считаться военными в ходе конфликта на Украине.
По его словам, вопрос о легальных военных целях всегда трактовался по-разному. При этом он добавил, что есть и общие положения.
Так, он подчеркнул, что законной военной целью могу считаться любые войска противника, боевая и вспомогательная техника. Кроме того, любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, в том числе гражданской, если она способствует достижению военных целей.
Медведев также отнес к таким целям военно-политическое руководство страны-противника и войска других государств, которые официально принимают участие в боевых действиях.