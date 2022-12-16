Компания Henkel продолжит работать в России под новым брендом

Немецкий Henkel, производящий косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil, продолжит работать в России под новым названием. Компания станет называться Lab Industries, сообщает «Коммерсантъ».
Вести свою деятельность на российском рынке как самостоятельная организация концерн начнет с 1 января 2023 года. Заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз» компания подала в Роспатент еще в октябре 2022 года.
В апреле 2022 года Henkel объявила о своем уходе из РФ и с тех пор работает над вопросом о передаче прав собственности. Важным условием для этого выступает независимость локальной фирмы от глобальных бизнес-процессов Henkel.
Немецкий концерн в финансовом отчете за первую половину 2022 года говорил о намерении продать бизнес в России и Белоруссии. Уход с этих рынков обойдется в 184 млн евро, следовало из документа.