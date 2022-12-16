Немцев ошарашило заявление Евросоюза о потолке цен на газ

Заявление Евросоюза о потолке цен на газ вывело из себя читателей немецкой газеты Die Welt. Они отметили, что энергетический коллапс в объединении лишь усугубится после принятия такой инициативы.
Брюссель обсуждает ограничение стоимости на голубое топливо с 22 ноября. Отмечается, что 19 декабря министры энергетики объединения планируют обсудить все нюансы и вынести решение.
Пользователям эта новость не пришлась по душе. Они напомнили о резком скачке цен на энергоресурсы и обвинили Евросоюз в наживании на страданиях своих граждан.
«С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры. Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу», — заявил один из читателей.
«Он (Евросоюз. — Прим. ред.) все больше напоминает огромное социалистическое государство и воспринимает себя слишком серьезно. Общественные долги, потолок цен, коррупция...», — написал другой.
Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз может установить ограничение стоимости на газ на уровне 2,1 тысячи за тысячу кубометров.