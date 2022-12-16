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Бойцы НМ ЛНР с помощью С-60 уничтожили мешающие продвижению цели на Лисичанском направлении

Армия
Бойцы НМ ЛНР с помощью С-60 уничтожили мешающие продвижению цели на Лисичанском направлении

Военнослужащие Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики ликвидировали цели, мешающие продвижению союзных сил на Лисичанском направлении. Об этом рассказал командир батальона с позывным Чечен.

Он отметил, что для выполнения боевой задачи бойцы соединения используют зенитно-артиллерийские комплексы С-60. По его словам, это крайне достойная и эффективная советская пушка.

Также Чечен уточнил, что подразделения НМ ЛНР используют выездной принцип работы для того, чтобы избежать ответного огня со стороны украинской армии.
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