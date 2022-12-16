Минтранс предупредил водителей об ограничении движения по Крымскому мосту 19 декабря

Специалисты временно ограничат движение по Крымскому мосту для автомобилей 19 декабря из-за проведения ремонтных работ.
Движение для машин будет ограничено с 12:00 понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
«С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено», — добавили в ведомстве.
Ранее по Крымскому мосту запретили ездить машинам грузоподъемностью более 1,5 тонны. Росавтодор посоветовал водителям выбирать альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.