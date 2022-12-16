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Минтранс предупредил водителей об ограничении движения по Крымскому мосту 19 декабря

Общество
Минтранс предупредил водителей об ограничении движения по Крымскому мосту 19 декабря

Специалисты временно ограничат движение по Крымскому мосту для автомобилей 19 декабря из-за проведения ремонтных работ.

Движение для машин будет ограничено с 12:00 понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено», — добавили в ведомстве.

Ранее по Крымскому мосту запретили ездить машинам грузоподъемностью более 1,5 тонны. Росавтодор посоветовал водителям выбирать альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.
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