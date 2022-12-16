Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сербия под давлением запада: профессор Межевич об исторических корнях атак на балканское государство

Политика
Сербия под давлением запада: профессор Межевич об исторических корнях атак на балканское государство

Сербское государство стоит перед угрозой потери своего суверенитета. Такую оценку в интервью ФАН политолог, профессор, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич

В эфире «Радио и телевидения Сербии» президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит антироссийские санкции, пока угроза не нависнет над самим существованием сербского государства.

«[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», — заключил глава государства.
«За давлением на Сербию стоит коллективный Запад, прежде всего, Германия, которая с начала 90-х годов не только превратилось в государство победившего либерального фашизма (или фашистского либерализма — возможны варианты), но начало двигаться в этом направлении», — объясняет Межевич.

Он задает ключевой вопрос: давайте вспомним, кто был наиболее активным участником уничтожения Югославии?

«Это была Германия, — констатирует политолог. — Вспомним, кто вторгся в Югославию и разрушил ее во Вторую мировую войну? Германия. А кто напал на Сербию в годы Первой мировой войны? Германия и Австро-Венгрия. Давайте спросим наших читателей, это не кажется тенденцией?»

Или кто-то из читателей скажет, что это случайность, полемизирует эксперт.

«На мой взгляд, это далеко не случайность, — рассуждает он. — Это то, что Германия хотела бы сделать и с нами, но не получилось. А с Сербией ввиду чудовищного превосходства сил получилось. Отсюда и германская линия стала доминирующей в Европе. Это первое».

Второе, по мнению ученого, заключается в том, что любой союзник России превращается для Европы в мишень.

«И это в том, числе относится к Сербии. Принцип простой если это друг России, значит это наш враг», — заключает Николай Межевич.

Ранее историк, политолог, общественный деятель Антон Бредихин отметил, что на сегодняшний день Сербия является главным союзником России в Европе.
межевич сербия запад вучич
Военкоры ФАН
Лучшие в аду