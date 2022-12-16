Россиянам рассказали народный метод «лечения» упавшего в снег устройства

Так, эксперт рекомендовал незамедлительно извлечь смартфон из снега и полностью очистить его от снега, включая разъемы. После этого следует положить устройство на влаговпитывающую салфетку или ткань в помещении и дать ему просохнуть, пишет «Вечерняя Москва».