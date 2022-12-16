Россиянам рассказали народный метод «лечения» упавшего в снег устройства

Наступление холодов неизменно осложняет жизнь многим жителям России, и дело тут не только в повышенной вероятности ДТП. Как выяснилось, помимо автомобилистов, быть бдительными следует и владельцам смартфонов.
Падение гаджета в снег может привести к его выходу из строя. Однако, как рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец, существуют способы минимизировать негативные последствия.
Так, эксперт рекомендовал незамедлительно извлечь смартфон из снега и полностью очистить его от снега, включая разъемы. После этого следует положить устройство на влаговпитывающую салфетку или ткань в помещении и дать ему просохнуть, пишет «Вечерняя Москва».
При этом существует и народный метод, который, по словам Побыванца, заключается в помещении промокшего гаджета в емкость с рисом. В таком положении устройство следует оставить на четыре-восемь часов до полного высыхания.