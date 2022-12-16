Politico: солдаты ВСУ не смогут использовать комплексы Patriot еще полгода

Украинские военнослужащие вряд ли смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot еще как минимум полгода. Об этом заявил председатель комитета по вопросам ВС Палаты представителей Адам Смит, передает Politico.
Помимо этого, он отметил, что поставка этих комплексов на Украину является долгосрочным вопросом.
«Они [украинцы] не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев. Я думаю, что определенно есть движение, чтобы предоставить [это вооружение Киеву]», — сказал Смит.
Конгрессмен добавил, что в краткосрочной перспективе Пентагон сможет отправить Киеву ЗРК NASAMS и другую технику, которая сможет противодействовать беспилотникам.