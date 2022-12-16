Александра Трусова создала авторскую колонку на сайте «Матч ТВ»

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пекине — 2022, фигуристка Александра Трусова открыла авторскую колонку на сайте «Матч ТВ».
Спортсменка опубликовала первую запись, где она подробно поделилась планом своей подготовки к чемпионату России, который состоится в Красноярске. Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее другая известная фигуристка Алена Косторная объявила о решении запустить свою авторскую колонку. Спортсменка на данный момент восстанавливается после травмы.
Напомним, Трусова выиграла олимпийское серебро в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию. Экс-подопечная Этери Тутберидзе пропустила вперед только Анну Щербакову.