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Александра Трусова создала авторскую колонку на сайте «Матч ТВ»

Спорт
Александра Трусова создала авторскую колонку на сайте «Матч ТВ»

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пекине — 2022, фигуристка Александра Трусова открыла авторскую колонку на сайте «Матч ТВ».

Спортсменка опубликовала первую запись, где она подробно поделилась планом своей подготовки к чемпионату России, который состоится в Красноярске. Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее другая известная фигуристка Алена Косторная объявила о решении запустить свою авторскую колонку. Спортсменка на данный момент восстанавливается после травмы.

Напомним, Трусова выиграла олимпийское серебро в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию. Экс-подопечная Этери Тутберидзе пропустила вперед только Анну Щербакову.
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