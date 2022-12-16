Компания Apple приняла решение закрыть штаб-квартиру в Москве

Американская корпорация Apple откажется от своего российского офиса в бизнес-центре «Романов двор» недалеко от Кремля. Об этом сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.
Компания арендовала 3,5 тыс. «квадратов» в бизнес-центре пятилетие назад и после расширила арендную площадь до 4,7 тыс. кв. м, отметили в консалтинговой фирме CORE.XP. По данным одного из собеседников издания, с началом пандемии коронавируса в 2020 году этот офис не использовался в полном объеме.
Решение о расторжении договора аренды было принято после объявления в РФ частичной мобилизации, сейчас идут переговоры по этому вопросу. По информации ЕГРН, договор аренды ООО «Эппл Рус» действует до января 2025 года. Владельцем этой площади является «Алини Инвестментс Б.В.» из Нидерландов.