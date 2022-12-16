Компания Apple приняла решение закрыть штаб-квартиру в Москве

Компания арендовала 3,5 тыс. «квадратов» в бизнес-центре пятилетие назад и после расширила арендную площадь до 4,7 тыс. кв. м, отметили в консалтинговой фирме CORE.XP. По данным одного из собеседников издания, с началом пандемии коронавируса в 2020 году этот офис не использовался в полном объеме.