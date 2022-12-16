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Водителя иномарки задержали после смертельного ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве

Происшествия
Водителя иномарки задержали после смертельного ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве

Сотрудники полиции задержали водителя BMW, который выехал на остановку в 3-м Павелецком проезде в Москве и сбил пешеходов. В результате происшествия погиб мужчина.

В беседе с правоохранителями 35-летний автолюбитель вину не признал и с предъявленным обвинением не согласился. Он пояснил, что при виде пешехода экстренно затормозил, тогда его машину занесло.

Напомним, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта, совершил наезд на пешеходов. Также произошло столкновение с припаркованной машиной.
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