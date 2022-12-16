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МО РФ опубликовало видео уничтожения позиций украинской армии расчетами САУ «Гвоздика»

Армия
МО РФ опубликовало видео уничтожения позиций украинской армии расчетами САУ «Гвоздика»

Российская армия продолжает наносить сокрушительные удары по позициям ВСУ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика». Отмечается, что российские военные активно поражают все виды укреплений ВСУ, а также бронетехнику и живую силу противника.

«Стараемся работать больше днем, но, если требуется, работаем и ночью. Все зависит от темпа наступления», — сообщил командир батареи с позывным Ангара.

Подчеркивается, что разведкой целей и корректировкой огня САУ занимаются расчеты беспилотников.
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