Российская армия продолжает наносить сокрушительные удары по позициям ВСУ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика». Отмечается, что российские военные активно поражают все виды укреплений ВСУ, а также бронетехнику и живую силу противника.
«Стараемся работать больше днем, но, если требуется, работаем и ночью. Все зависит от темпа наступления», — сообщил командир батареи с позывным Ангара.
Подчеркивается, что разведкой целей и корректировкой огня САУ занимаются расчеты беспилотников.