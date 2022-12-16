Европейский союз сам себя закапывает в погребальную яму антироссийской риторикой. К такому выводу пришли читатели Die Welt.
Ранее стало известно, что страны сообщества согласовали девятый пакет ограничительных мер в отношении Москвы. Однако пользователи Сети уверены, что санкции не только бесполезны в борьбе с РФ, но и грозят объединению неприятными последствиями.
«Предыдущие санкции практически не навредили России. В то же время в ЕС наблюдается нехватка энергии по всем направлениям!» — возмутился читатель.
«ЕС просто хоронит себя, эта модель уже не актуальна, а деньги скоро кончатся», — отметил другой.
«Ах, новое решение ЕС. Предыдущего самострела было явно недостаточно», — сыронизировал еще один.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что страна продолжит свое развитие, даже несмотря на то, что западные государства с помощью санкционных ограничений пытаются оказать на нее давление.