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Харьков и Кременчуг остались без света после повреждения объектов энергоинфраструктуры

Общество
Харьков и Кременчуг остались без света после повреждения объектов энергоинфраструктуры

Жители Харькова остались без света в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявления представителей местной администрации.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подчеркнул, что город испытывает серьезные проблемы не только с электричеством, но и с отоплением. Полностью обесточенными также остаются Харьков, Днепр и Полтава. Проблемы со светом также наблюдаются и в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что в трех районах украинской столицы прогремели взрывы. Они были зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.
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