Харьков и Кременчуг остались без света после повреждения объектов энергоинфраструктуры

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подчеркнул, что город испытывает серьезные проблемы не только с электричеством, но и с отоплением. Полностью обесточенными также остаются Харьков, Днепр и Полтава. Проблемы со светом также наблюдаются и в Киеве.