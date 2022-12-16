Движение поездов в метро Харькова остановлено

Руководство Харьковского метрополитена приняло решение о приостановке движения поездов. Об этом сообщается на официальном канале организации в мессенджере Telegram.
Представители метрополитена не объяснили причины временной остановки движения поездов. Предполагается, что причиной принятия этого решения стало отключение электроснабжения в городе, вызванное повреждением объектов энергетической инфраструктуры. По данным украинских СМИ, в настоящее время Харьков полностью обесточен.
Как сообщалось ранее, проблемы с электроснабжением также испытывают жители Кременчуга и Киева. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, в городе также было отключено отопление.