Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Движение поездов в метро Харькова остановлено

Общество
Движение поездов в метро Харькова остановлено

Руководство Харьковского метрополитена приняло решение о приостановке движения поездов. Об этом сообщается на официальном канале организации в мессенджере Telegram.

Представители метрополитена не объяснили причины временной остановки движения поездов. Предполагается, что причиной принятия этого решения стало отключение электроснабжения в городе, вызванное повреждением объектов энергетической инфраструктуры. По данным украинских СМИ, в настоящее время Харьков полностью обесточен.

Как сообщалось ранее, проблемы с электроснабжением также испытывают жители Кременчуга и Киева. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, в городе также было отключено отопление.
метро харьков транспорт поезд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду