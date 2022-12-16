Польский премьер Моравецкий заявил о скандале в Европарламенте из-за коррупции

По словам главы польского правительства, в европейском парламенте царит полнейший кавардак. Он заявил, что в этом виновата коррупция. Масштабы скандала, спровоцированного злоупотреблением служебным положением в личных целях, поражают своей широтой, объяснил Моравецкий.