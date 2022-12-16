Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Польский премьер Моравецкий заявил о скандале в Европарламенте из-за коррупции

Политика
Польский премьер Моравецкий заявил о скандале в Европарламенте из-за коррупции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал неприятное для Европарламента заявление.

По словам главы польского правительства, в европейском парламенте царит полнейший кавардак. Он заявил, что в этом виновата коррупция. Масштабы скандала, спровоцированного злоупотреблением служебным положением в личных целях, поражают своей широтой, объяснил Моравецкий.

«Те, кто пытается поучать некоторые страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство права, должны действительно бить себя в грудь, и прибраться в своем собственном дворе», — указал премьер.

Ранее сообщалось, что для сохранения суверенитета странам ЕС следует выйти из Евросоюза. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Матеуш Моравецкий европарламент коррупция скандал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду