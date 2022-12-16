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Певица Лариса Долина показалась на публике с узором в виде звезды из страз на лбу

Общество
Певица Лариса Долина показалась на публике с узором в виде звезды из страз на лбу

Народная артистка России Лариса Долина в сентябре отметила свое 67-летие, но несмотря на это певица по-прежнему притягивает восторженные взгляды окружающих. И дело не только во внешности знаменитости, но и в ее имидже.

Последний Долина нередко освежает различными элементами. Одним из них стала стала звезда из стразов, которую Долина разместила себе на своем лбу в ходе недавнего выхода в свет.

В таком виде Долина прошлась по ковровой дорожке перед концертом «Наш Новый год». Эта звезда стала финальным штрихом в ее образе, основу которого составило изящное облегающее платье.
долина певица наш новый год
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