Певица Лариса Долина показалась на публике с узором в виде звезды из страз на лбу

Народная артистка России Лариса Долина в сентябре отметила свое 67-летие, но несмотря на это певица по-прежнему притягивает восторженные взгляды окружающих. И дело не только во внешности знаменитости, но и в ее имидже.
Последний Долина нередко освежает различными элементами. Одним из них стала стала звезда из стразов, которую Долина разместила себе на своем лбу в ходе недавнего выхода в свет.
В таком виде Долина прошлась по ковровой дорожке перед концертом «Наш Новый год». Эта звезда стала финальным штрихом в ее образе, основу которого составило изящное облегающее платье.