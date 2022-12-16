Московские инженеры изобрели робота для передачи данных приборов учета

Новая технология будет полезна тем, кто активно пользуется мессенджером Telegram в повседневной жизни, сообщают «Вести Подмосковья». Бот подскажет, как правильно ввести данные о квартире и показатели приборов воды и тепла, а также позволит ознакомиться с историей платежей и динамики роста показаний счетчиков.