Политолог Михеев отвел резолюциям Запада по Косово место «на гвоздике в сортире»

Политолог Сергей Михеев объяснил причины конфликта Белграда и Приштины. По его мнению, все дело в желании Запада провернуть на Балканах сценарий, схожий с украинским кризисом.
Эксперт напомнил, что Косово фактически превратили в «антисербию», натравив жителей региона против своей исторической родины. Так США и ЕС планируют избавиться от неудобного государства, поддерживающего Россию, добавил он в интервью SM.News.
«Это называется "разделяй и властвуй". Все соглашения, меморандумы, резолюции можно повесить в сортир на гвоздик. И не факт, что они там хорошо пойдут», — констатировал Михеев.
Напомним, что конфликт между Косово и Сербией обострился в декабре 2022 года. Официальный Белград уже демонстрировал готовность вмешаться в ситуацию военным путем.