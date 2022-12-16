Три автомобиля столкнулись на заснеженной дамбе в Кронштадте

Дорожный инцидент на дамбе в районе Кронштадта частично парализовал движение транспорта утром 16 декабря.
По данным Дирекции КЗС, участниками аварии стали сразу три автомобиля. Все произошло на 125-м километре КЗС утром в пятницу.
Обошлось без пострадавших, но на этом участке дороги движение в настоящий момент осуществляется только по правой полосе. На место выехали сотрудники дорожной полиции и экстренных служб.
С приходом календарной зимы в Северную столицу значительно увеличилось число дорожных происшествий. Виной всему халатное отношение властей к вопросу уборки улиц от снега. Несмотря на сотни жалоб петербуржцев, глава города Александр Беглов отказывается искать решение проблемы.
Ранее водителю BMW, сбившему людей на остановке в столице, предъявили обвинение, писало РИАМО.