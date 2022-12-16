Daily Express: Путин всего одним шагом сумел отразить удар Евросоюза

Журналисты «ПолитРоссии» напомнили, что страны «Большой семерки» и объединения ранее ввели лимит цен на российское черное золото. Теперь западные государства не могут приобретать его у Москвы по цене выше 60 долларов за баррель. Более того, документ позволяет G7 вводить различные ограничения на перевозку нефтепродуктов. Вот только Путин и на этот раз предостерег страну от новых проблем, отметил автор британского издания.