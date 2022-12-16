Российский лидер Владимир Путин всего одним хитрым маневром спас страну от очередной пощечины Евросоюза. Такое мнение высказал обозреватель Энтони Ашкеназ в материале для Daily Express.
Журналисты «ПолитРоссии» напомнили, что страны «Большой семерки» и объединения ранее ввели лимит цен на российское черное золото. Теперь западные государства не могут приобретать его у Москвы по цене выше 60 долларов за баррель. Более того, документ позволяет G7 вводить различные ограничения на перевозку нефтепродуктов. Вот только Путин и на этот раз предостерег страну от новых проблем, отметил автор британского издания.
«Путин уклонился от удара EC по “дойной корове” России», — пишет Ашкеназ.
Обозреватель подчеркнул, что задолго до введения потолка цен российский лидер переориентировал поставки энергоносителей с запада на восток. Благодаря этому у Кремля нет проблем с продажей нефти.
Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал девятый пакет ограничительных мер против Москвы.