Каждый третий житель Великобритании жалуется на здоровье из-за экономии на отоплении

Практически каждый третий опрошенный житель Великобритании жалуется на проблемы со здоровьем, которые появились из-за экономии на отоплении и роста цен на продукты.
На фоне энергетического кризиса люди вынуждены снижать температуру воздуха в домах и квартирах до очень низких отметок. Но даже в этом случае многие британцы не могут оплатить непомерные счета за электричество и газ.
Кроме того, не прибавляет здоровья и тот факт, что покупать, например, фрукты и овощи тоже невыгодно. Виной всему стала рекордная в Соединенном Королевстве инфляция, с которой до сих пор не может справиться местное правительство.
Так, каждый пятый британец отметил, что не может позволить себе купить новые продукты. Еще 17% опрошенных признались, что употребляют еду с просроченным сроком годности. Результаты исследования опубликованы в Опроснике мнений и образа жизни (OPN).