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Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении за сутки до 50 бойцов ВСУ

Армия
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении за сутки до 50 бойцов ВСУ

Украинская армия за прошедшие сутки в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР потеряла до 50 человек личного состава.

В военном ведомстве республики рассказали, что противник продолжает нести большие потери в ходе СВО. Отмечается, что за минувшие 24 часа военнослужащие НМ уничтожили один танк, три бронетранспортера и 14 автомобилей ВСУ. Кроме того, были сбиты два беспилотника противника.

Накануне Народная милиция ЛНР заявляла о ликвидации 45 украинских силовиков за сутки. Сообщалось также об уничтожении трех артиллерийских установок ВСУ.
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