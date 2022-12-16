Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении за сутки до 50 бойцов ВСУ

В военном ведомстве республики рассказали, что противник продолжает нести большие потери в ходе СВО. Отмечается, что за минувшие 24 часа военнослужащие НМ уничтожили один танк, три бронетранспортера и 14 автомобилей ВСУ. Кроме того, были сбиты два беспилотника противника.