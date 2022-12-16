Врач Воробьев предупредил об осложнениях при свином гриппе, которые приводят к смерти

Свиной грипп может провоцировать бессимптомные осложнения, которые приводят к внезапной смерти. Об этом предупредил глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
По его словам, свиной грипп протекает сложнее обычного. Кроме того, заразившиеся им пациенты могут страдать от более тяжелых осложнений, передает издание «Взгляд».
«Этот вид гриппа дает необычно долгую температуру, до недели. Дня три из них бывает температура под 40, а то и за 40 градусов наблюдается у детей», — сообщил медик.
Обычно вспышка этой инфекции фиксируется специалистами в январе. Однако в этом сезоне она переместилась на декабрь, добавил Воробьев.