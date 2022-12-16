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Президент «Аль-Насра» опроверг переговоры с Роналду во время ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
Президент «Аль-Насра» опроверг переговоры с Роналду во время ЧМ-2022 в Катаре

Глава аравийского «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар отрицает переговоры с форвардом сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» накануне старта Чемпионата мира — 2022 в Катаре расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Некоторые СМИ сообщали, что Роналду с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» якобы был готов платить 37-летнему нападающему около 250 млн долларов в год. Однако Аль-Муаммар сообщил, что не общался с Роналду в Катаре, поскольку игрок был полностью сосредоточен на выступлении в составе сборной Португалии, передает SSC Sports.

Роналду на текущем Чемпионате мира — 2022 провел шесть матчей, в которых записал на свой счет один гол. Португалец реализовал пенальти в стартовом матче группового этапа против Ганы.
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