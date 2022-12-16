Президент «Аль-Насра» опроверг переговоры с Роналду во время ЧМ-2022 в Катаре

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» накануне старта Чемпионата мира — 2022 в Катаре расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Некоторые СМИ сообщали, что Роналду с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» якобы был готов платить 37-летнему нападающему около 250 млн долларов в год. Однако Аль-Муаммар сообщил, что не общался с Роналду в Катаре, поскольку игрок был полностью сосредоточен на выступлении в составе сборной Португалии, передает SSC Sports.