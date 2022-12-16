Столичные парки предоставят москвичам более 100 площадок для отдыха

Еще до начала нового года в парках Москвы начнут работать дополнительно более 100 площадок для активного зимнего отдыха. Это катки, снежные горки, лыжные трассы.
Накануне праздника в столичных парках появятся 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс, сообщают «Вести Подмосковья». Для гостей будут работать пункты проката, теплые раздевалки, рестораны и кафе.
В общей сложности в Москве будут функционировать почти 40 катков. Некоторые из них довольно большие. Например, каток в Сокольниках имеет площадь 16 тысяч квадратных метров. В саду «Эрмитаж» откроется необычный каток с натуральным льдом, где можно будет кататься по дорожкам и аллеям.
Для лыжников в 26 парках столицы оборудованы 62 лыжные трассы. Большинство из них открыты круглосуточно.