Столичные парки предоставят москвичам более 100 площадок для отдыха

В общей сложности в Москве будут функционировать почти 40 катков. Некоторые из них довольно большие. Например, каток в Сокольниках имеет площадь 16 тысяч квадратных метров. В саду «Эрмитаж» откроется необычный каток с натуральным льдом, где можно будет кататься по дорожкам и аллеям.