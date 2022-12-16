СМИ рассказали о деталях экономической стратегии президента России

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря по видео-конференц-связи (ВКС) провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он озвучил свое видение ситуации в стране вплоть до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».