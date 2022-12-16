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СМИ рассказали о деталях экономической стратегии президента России

Экономика
СМИ рассказали о деталях экономической стратегии президента России

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря по видео-конференц-связи (ВКС) провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он озвучил свое видение ситуации в стране вплоть до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».

Прежде всего, глава государства напомнил о провальной попытке Запада уничтожить экономику России масштабными санкциями. Даже сами члены Евросоюза уже открыто заявляют, что политика США ведет к деиндустриализации Европы, отметил он.

Первостепенной задачей властей РФ Путин назвал обеспечение безопасности и восстановление мирной жизни в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Во-вторых, российский лидер призвал продолжать развитие газовых проектов страны и усиливать финансовый суверенитет государства.
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